Internacionales

SpaceX debuta con éxito histórico en Wall Street y convierte a Elon Musk en el primer billonario mundial

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Por AFP

Las acciones de SpaceX, la empresa de Elon Musk, se dispararon este viernes más de un 20% hasta los 166 dólares en su primer día de cotización tras la mayor oferta pública inicial de la historia, lo que convirtió al controvertido empresario en el primer billonario del mundo.








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AFP

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