En El Salvador, el modelo de Nayib Bukele impulsa el turismo pese a las críticas por derechos humanos

Por AFP

Entre olas y atardeceres de postal, turistas extranjeros disfrutan la playa salvadoreña de El Tunco, antaño plagada de pandilleros. No escatiman elogios para el presidente Nayib Bukele, aun cuando admiten que en su ofensiva pueden haber caído inocentes.








