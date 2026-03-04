Internacionales

“Es hora de irse”: los ultrarricos de Dubái pagan un dineral para huir de la guerra

Por AFP

Ante el temor de que se alargue la guerra, los ultrarricos de Dubái han empezado a marcharse del opulento centro de negocios por todos los medios posibles, en ocasiones llegando a pagar cientos de miles de dólares.








DubáiIrán
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

