Internacionales

Estados Unidos anuncia cambios en política para visas en América Latina

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Por AFP

Estados Unidos anunció este jueves un endurecimiento de su política de visados para América Latina y el Caribe que afecta en un primer momento a 26 personas, sin detallar nombres ni nacionalidades.








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