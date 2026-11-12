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Estados Unidos autorizó $12.110 millones para Venezuela por venta de recursos naturales

Por AFP

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Estados Unidos entregó poco más de 12.100 millones de dólares a Venezuela por venta de hidrocarburos, oro y otros recursos naturales, y la mayor parte fue destinada a compras de comida y medicinas, según un informe oficial divulgado este jueves.








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Venezuela
AFP

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