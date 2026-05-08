Internacionales

Estados Unidos publica documentos secretos sobre los ovnis, ¿qué dicen?

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Por AFP

El Pentágono anunció el viernes la publicación de una serie de documentos secretos sobre los ovnis, un tema que apasiona a muchos estadounidenses, incluyendo al presidente Donald Trump que había pedido su desclasificación.








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