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Estados Unidos vota en las elecciones de medio mandato de 2026 con el Congreso en disputa

Por AFP

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Los estadounidenses acuden este martes a las urnas para renovar buena parte del Congreso en unas elecciones de medio mandato que se anuncian como un veredicto sobre la presidencia del republicano Donald Trump.








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