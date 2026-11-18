La exdiputada derechista Mayteé Iraheta inscribió este miércoles 18 de noviembre su candidatura presidencial para competir en las elecciones de febrero de 2027, en las que el mandatario Nayib Bukele buscará un tercer mandato.

Iraheta, de 38 años, será la candidata del partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), que gobernó El Salvador entre 1989 y 2009, pero ha perdido terreno político frente al actual presidente.

Mayteé Iraheta se inscribió como candidata del partido ARENA para las elecciones del 28 de febrero de 2027. (Photo by MARVIN RECINOS / AFP) (MARVIN RECINOS/AFP)

Con una aprobación cercana al 80%, impulsada por su popular ofensiva contra las pandillas, Bukele figura como favorito para continuar al mando del país centroamericano durante seis años más. Esto, luego de una cuestionada reforma constitucional que instauró la reelección indefinida.

Al registrar su candidatura, Iraheta se presentó como una alternativa para quienes “no se sienten representados” por el Gobierno y desean “mostrar a través del voto ese descontento”.

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La dirigente aseguró tener “altas expectativas” de ganar, aunque reconoció a la AFP que el panorama es “bastante complejo” debido a la concentración de poder del mandatario.

Su aspiración se suma a la del médico izquierdista Rafael Aguirre, candidato del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN).

Iraheta fue diputada durante el primer mandato de Bukele, cuando ARENA encabezó parte de la oposición legislativa. Junto con Verónica Henríquez, su compañera de fórmula para la vicepresidencia, conforma la primera dupla de mujeres que compite por el poder en El Salvador.

ARENA perdió terreno frente a Bukele

ARENA gobernó El Salvador entre 1989 y 2009, pero su respaldo electoral se redujo considerablemente con la llegada de Bukele. En las elecciones de 2024 obtuvo casi el 6% de los votos, frente a más del 84% alcanzado por el actual mandatario.

Actualmente, el partido cuenta con apenas dos diputados en el Congreso, dominado por la agrupación oficialista Nuevas Ideas.

“Ya le dimos la oportunidad a este gobierno siete años y en siete años no han podido resolver muchos problemas”, afirmó Carlos Saade, presidente de ARENA, frente a una modesta concentración de simpatizantes.

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La imagen de la agrupación también se ha visto afectada por sonados casos de corrupción de sus dirigentes, entre ellos el del expresidente Antonio Saca (2004-2009), quien pasó diez años en prisión por peculado y lavado de dinero. Saca recuperó su libertad a finales de octubre.

Las elecciones presidenciales de El Salvador se celebrarán el 28 de febrero de 2027.

Bukele llegó al poder en 2019 y rompió tres décadas de alternancia política entre ARENA y el FMLN.