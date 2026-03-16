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Rey de España Felipe VI admite “mucho abuso” en la Conquista: un gesto histórico hacia México

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Por AFP

El rey de España, Felipe VI, reconoció este lunes que hubo “mucho abuso” durante la conquista española de América, en su primera referencia a este tema que ha causado tensiones con México, cuyo Gobierno ha exigido disculpas a la Corona española.








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