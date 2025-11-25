Internacionales

El último acto de indisciplina: Jair Bolsonaro purga cárcel tras su desafío a la democracia

Por AFP

A lo largo de su carrera, declaró su nostalgia por la dictadura en Brasil. Como jefe de Estado, desafió las instituciones. El ultraderechista Jair Bolsonaro comenzó este martes a cumplir su pena de prisión tras quedar en firme su condena por golpismo.








Jair BolsonaroBrasil
