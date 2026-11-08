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Fiscal general de Estados Unidos Todd Blanche promete defender al Gobierno de Donald Trump ante los demócratas

Por AFP

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El fiscal general de Estados Unidos, Todd Blanche, prometió el domingo defender al presidente Donald Trump y a los miembros de alto rango de su administración si el Congreso entrante, que estará controlado por los demócratas, decide “perseguirlos”.








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Todd BlancheEstados Unidos
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