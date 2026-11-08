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Gadi Eisenkot recibe el encargo de formar Gobierno en Israel y abre la puerta al Likud, el partido de Benjamin Netanyahu

Por AFP

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El líder opositor Gadi Eisenkot se mostró abierto a una coalición que incluya al partido de Benjamin Netanyahu al ser designado oficialmente este domingo para formar el próximo Gobierno, pero acusó al primer ministro saliente de haber sumido a Israel en una crisis histórica.








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