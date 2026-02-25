Internacionales

Gavin Newsom, gobernador de California, publica sus memorias y apunta a elecciones de Estados Unidos de 2028

Por AFP

El gobernador de California, Gavin Newsom, figura del partido Demócrata y posible candidato presidencial para las elecciones de 2028, presentó sus memorias en un acto en Nueva York, en lo que se considera como un paso necesario antes de lanzar una campaña.








