Gobierno de Estados Unidos adquirirá una participación accionaria de casi el 10% en Intel

Por Redacción EF

El gobierno de Estados Unidos adquirirá una participación accionaria de casi el 10% en el gigante tecnológico Intel, culminando dos semanas de intensas negociaciones en Washington sobre el futuro de la emblemática compañía de semiconductores.








