Internacionales

Guerra con Irán continuará si no se cumplen estas medidas, amenaza Estados Unidos

Estados Unidos advirtió que cuenta con los medios necesarios para reanudar la guerra con Irán.

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Por AFP

Estados Unidos afirmó este sábado 30 de mayo que cuenta con los medios necesarios para reanudar las hostilidades con Irán, y advirtió que un acuerdo solo será posible si se respetan sus “líneas rojas”.








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