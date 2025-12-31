Internacionales

¿Hacia dónde cree la Fed que se moverán las tasas de interés en 2026? Esto dicen las actas

Las actas del banco central revelan divisiones internas sobre el ritmo de la política monetaria

Por AFP

La mayoría de los miembros de la Reserva Federal de Estados Unidos considera apropiado aplicar nuevos recortes a las tasas de interés si la inflación continúa desacelerándose, según revelan las actas de su más reciente reunión de política monetaria.








