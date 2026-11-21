El Departamento de Agricultura de Estados Unidos y el FBI fueron vulnerados por hackers en ataques cibernéticos, informó el viernes la prensa estadounidense, mientras aumenta la preocupación por una oleada de fallas tecnológicas en instituciones clave del país.

Los incidentes fueron reportados por primera vez por NBC News y CNN, respectivamente. Aún no está claro si estaban relacionados o quiénes son los responsables.

El FBI fue atacado cibernéticamente por segunda vez desde setiembre (STEFANI REYNOLDS/AFP)

Las grandes interrupciones tecnológicas de las últimas semanas han afectado el transporte, las comunicaciones y el comercio electrónico de miles de usuarios en todo Estados Unidos, incluida también una red de alto secreto de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

El presidente Donald Trump instó a los ciudadanos a “relajarse”, mientras las autoridades aseguran que los incidentes no han estado relacionados con actividades delictivas.

El Departamento de Agricultura (USDA) informó a sus empleados que un sistema utilizado para facilitar los pagos a los agricultores fue blanco de un ciberataque, informó la cadena NBC el viernes, citando a dos exfuncionarios.

Los hackers podrían utilizar el sistema de pagos como una puerta trasera para acceder a información más sensible, dijeron esas fuentes al medio.

El USDA se ocupa de “un montón de temas biológicos alarmantes” y “si un adversario o un competidor tuviera acceso a esa misma información (...), podría utilizar nuestra propia investigación en nuestra contra”, declaró uno de los exfuncionarios.

Por otra parte, CNN informó el viernes que el FBI había sido hackeado por segunda vez desde septiembre.

La agencia federal investigaba una intrusión en el Centro Nacional de Información Criminal (NCIC) por parte de presuntos piratas cibernéticos, reportó el medio citando a dos personas al tanto del proceso.

El NCIC cuenta con una base de datos nacional de información criminal que conecta a las fuerzas del orden federales, estatales y locales.

“Todos los días, los agentes de todo el país confían en el NCIC para identificar a fugitivos buscados (...) y acceder a información que puede afectar directamente la seguridad de los agentes y del público”, dijo un exfuncionario del FBI a CNN.

La Casa Blanca despidió esta semana a su jefe de ciberseguridad, Sean Cairncross, a medida que aumentaban las críticas por la serie de incidentes importantes en los servicios tecnológicos del país.