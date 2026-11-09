Internacionales

Histórico diario independiente ruso Nóvaya Gazeta cierra oficialmente su redacción

Por AFP

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El diario Nóvaya Gazeta, el referente histórico de la prensa independiente en Rusia, celebró el lunes su última reunión de redacción y vació sus oficinas, después de anunciar el mes pasado su cierre bajo la presión del Kremlin.








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