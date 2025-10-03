Internacionales

Histórico nombramiento: Sarah Mullally asume como primera mujer arzobispa de Canterbury

Por AFP

La obispa de Londres, Sarah Mullally, fue nombrada este viernes arzobispa de Canterbury, convirtiéndose en la primera mujer que encabeza la Iglesia de Inglaterra y es jefa espiritual de los anglicanos.








