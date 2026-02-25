Impacto de bala en avión de American Airlines es investigado por Colombia

Las autoridades colombianas investigan el origen de un posible impacto de bala hallado en el ala de un avión de American Airlines que realizó un viaje ida y vuelta entre Miami y Medellín, informó el martes la prensa estadounidense.
