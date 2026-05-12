Internacionales

Inflación en Estados Unidos alcanza máximo de tres años por conflicto en Irán: ¿cómo golpea a Costa Rica?

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Por AFP y Redacción EF

La inflación en Estados Unidos escaló en abril hasta el 3,8% interanual, su nivel más alto desde mayo de 2023, impulsada por el impacto directo de la guerra en Oriente Medio sobre los costos energéticos. El incremento en el costo de vida de la mayor economía del mundo genera una nueva ola de incertidumbre para los mercados globales y los socios comerciales en la región.








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Redacción EF

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