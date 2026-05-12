Inflación en Estados Unidos alcanza máximo de tres años por conflicto en Irán: ¿cómo golpea a Costa Rica?

La inflación en Estados Unidos escaló en abril hasta el 3,8% interanual, su nivel más alto desde mayo de 2023, impulsada por el impacto directo de la guerra en Oriente Medio sobre los costos energéticos. El incremento en el costo de vida de la mayor economía del mundo genera una nueva ola de incertidumbre para los mercados globales y los socios comerciales en la región.

El informe de la oficina de estadísticas estadounidense confirma que el índice de precios al consumidor (IPC) mantiene una tendencia acelerada. Tras registrar un 2,4% en febrero y un 3,3% en marzo, el salto a 3,8% en abril refleja el estancamiento del conflicto bélico entre las fuerzas de Israel y Estados Unidos contra Irán, iniciado a finales de febrero.

El principal responsable de este fenómeno es el precio del petróleo, que se ha consolidado por encima de la barrera de los $100 el barril. Este encarecimiento se traslada rápidamente a los surtidores:

El galón de gasolina regular en EE. UU. promedia los $4,50 .

. Antes del conflicto, el precio rondaba los $3,00 .

. El rubro de energía presenta un aumento interanual del 28,4%.

Alimentos y alquileres presionan el bolsillo estadounidense

Más allá de los combustibles, la inflación en Estados Unidos muestra señales de ser generalizada. Los datos suministrados por la agencia AFP indican que los incrementos han permeado sectores sensibles como la canasta de supermercado y los alquileres de vivienda, reduciendo el poder adquisitivo de los hogares a pocos meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato en noviembre.

Pese a las cifras, el gobierno de Donald Trump sostiene que las perturbaciones son de carácter “temporal”. Sin embargo, los analistas advierten que una inflación persistente obligaría a la Reserva Federal a mantener o elevar las tasas de interés por más tiempo.

Chicago, USA - September 6, 2017: Famous Cloud Gate also known as the Bean is one of the park's major attractions at night (ferita Rahayuningsih/Shutterstock)

¿Cuál es el impacto para Costa Rica?

Para la economía costarricense, este dato de inflación en Estados Unidos no es un evento aislado, sino una señal de alerta por tres vías principales:

Factura petrolera: Costa Rica es importador neto de hidrocarburos. El crudo sobre los $100 impactará directamente las fijaciones tarifarias de Recope, encareciendo el transporte y la producción local en el corto plazo. Inflación importada: Dado que EE. UU. es el principal origen de las importaciones costarricenses, el alza en los productos terminados y materias primas estadounidenses llegará eventualmente a las perchas de los comercios nacionales. Tasas de interés y dólar: Una inflación alta en EE. UU. suele fortalecer al dólar a nivel global y presiona al alza las tasas de interés internacionales. Esto encarece el servicio de la deuda externa para el Gobierno de Costa Rica y los préstamos en dólares para el sector privado.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué está subiendo la inflación en Estados Unidos de forma tan rápida? El factor determinante es la guerra en Oriente Medio que involucra a Irán, lo que ha disparado los precios del petróleo y la energía a nivel mundial, sumado al alza en alquileres y alimentos.

¿Cómo afecta este dato al tipo de cambio en Costa Rica? Históricamente, cuando la inflación en EE. UU. sube, existe la expectativa de que la Reserva Federal mantenga tasas altas, lo que puede generar una presión al alza en el tipo de cambio del dólar frente al colón.