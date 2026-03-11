Inflación en Estados Unidos se estancó en 2,4% en febrero: ¿qué implica para Costa Rica?

Según los datos oficiales del Departamento de Trabajo publicados este miércoles, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) mantuvo el mismo ritmo de crecimiento que en enero. En la comparativa mensual, los precios avanzaron un 0,3%, reflejando una economía que, aunque se ha enfriado respecto a los picos de 2022, aún muestra resistencia en sectores clave.

Es fundamental notar que estas cifras capturan la realidad económica previa a la escalada bélica en Medio Oriente. Los ataques registrados a finales de febrero entre Estados Unidos, Israel e Irán no se reflejan plenamente en este reporte, aunque el rubro de energía ya mostró un repunte del 0,6% tras meses de caídas.

Sectores con mayores variaciones

El reporte de febrero de la agencia AFP destaca un comportamiento mixto en la canasta de consumo estadounidense:

Al alza: Atención médica, educación, tarifas aéreas y muebles para el hogar.

Atención médica, educación, y muebles para el hogar. A la baja: Vehículos usados, seguros de autos, servicios de comunicación y cuidado personal.

Por su parte, la inflación subyacente —que elimina los precios más volátiles como alimentos y energía— se situó en un 2,5% interanual, apenas una décima por encima del índice general, lo que sugiere que las presiones inflacionarias internas siguen latentes.

La encrucijada de la Fed y las tasas de interés

La Reserva Federal se encamina a su reunión de política monetaria la próxima semana con un panorama complejo. Aunque el banco central ha ejecutado un ciclo de recortes en el último año y medio, los tipos de interés se mantienen en un rango de 3,50% a 3,75%.

Los analistas de Wall Street advierten que, si bien el 2,4% es una cifra manejable, el fuerte aumento de los precios del petróleo derivado del conflicto en Irán podría obligar a la Fed a pausar sus planes de flexibilización monetaria para evitar un rebrote inflacionario en el segundo trimestre del año.

¿Cuál es el impacto para Costa Rica?

Para la economía costarricense, la estabilidad de la inflación en Estados Unidos es una señal de doble filo que los empresarios y tomadores de decisiones deben vigilar de cerca por tres razones principales:

Tasas de interés locales: El Banco Central de Costa Rica (BCCR) monitorea de cerca los movimientos de la Fed para evitar una fuga de capitales. Si la Fed decide mantener las tasas altas por más tiempo debido a la guerra, el BCCR tendrá menos margen para seguir bajando la Tasa de Política Monetaria (TPM) local. Factura petrolera: El repunte de la energía en EE. UU. es el preludio de lo que podría suceder con los precios de los combustibles en las estaciones de servicio de Costa Rica (Recope) en las próximas semanas. Turismo y exportaciones: El aumento en las tarifas aéreas mencionado en el reporte podría encarecer los paquetes turísticos hacia Costa Rica, nuestro principal mercado emisor, afectando la competitividad del sector servicios.

Preguntas Frecuentes

¿Por qué la inflación de EE. UU. no bajó en febrero? Principalmente por el aumento en los costos de servicios como salud y educación, además de un leve repunte en los precios de la energía que compensó la caída en el precio de los vehículos usados.

¿Cómo afecta la guerra en Medio Oriente a estos datos? Los datos de febrero solo muestran el inicio de la tensión. El impacto real en el precio de la gasolina y derivados del petróleo se verá reflejado con mayor fuerza en el reporte de inflación de marzo.