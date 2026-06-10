Internacionales

Inflación en Estados Unidos toca máximo de tres años por conflicto geopolítico y presiona a la Fed

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Por AFP

La inflación en Estados Unidos se disparó en mayo a un máximo de tres años por los precios de la energía a raíz de la guerra contra Irán del presidente Donald Trump, lo que supone un desafío para los republicanos de cara a las elecciones de mitad de mandato.








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