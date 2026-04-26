Intento de ataque en gala de corresponsales en Washington: lo que se sabe del sospechoso

El hombre armado que intentó irrumpir en una gala de la prensa en Washington a la que asistía Donald Trump parecía apuntar contra altos funcionarios, afirmó el domingo el fiscal general de Estados Unidos, mientras que el presidente calificó al agresor de “asesino en potencia”.

Información “muy preliminar” ha llevado a los investigadores a creer que el hombre “tenía como objetivo a miembros del gobierno”, declaró a la cadena CBS el fiscal general interino Todd Blanche.

El sospechoso, que se cree que viajó a Washington en tren desde Los Ángeles pasando por Chicago, “no está cooperando activamente” con la investigación, agregó.

Blanche se encontraba en la gala en el hotel Washington Hilton la noche del sábado junto con el presidente, la primera dama Melania Trump y cientos de otros dignatarios y periodistas.

Agentes del Servicio Secreto estadounidense evacuaron al mandatario tras los disparos del agresor, que fue detenido antes de poder ingresar al salón donde se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca, que reúne a la élite de la política y de los medios de comunicación.

El hombre armado que intentó irrumpir en una gala de la prensa en Washington a la que asistía Donald Trump parecía apuntar contra altos funcionarios. (MANDEL NGAN/AFP)

Según la policía, el agresor portaba dos armas de fuego y numerosos cuchillos. Hubo un intercambio de disparos. Un miembro de las fuerzas del orden recibió un tiro, pero fue protegido por su chaleco antibalas.

El sospechoso, cuya identidad no ha sido revelada oficialmente, no resultó herido. Al parecer era huésped del hotel.

Varios medios estadounidenses lo identificaron como Cole Tomas Allen, de 31 años, originario de Torrance, California.

Un fotógrafo de la AFP vio el domingo a agentes del FBI entrar en una casa de dos pisos color marrón en ese suburbio del suroeste de Los Ángeles.

El sospechoso comparecerá el lunes ante la justicia. Será acusado de dos cargos: el primero por uso de un arma de fuego durante un delito violento, el segundo por agresión a un agente federal con un arma peligrosa, según las autoridades.

Imágenes del tiroteo durante cena de corresponsales de la Casa Blanca

“Lobo solitario”

“No es la primera vez en estos últimos años que nuestra República es atacada por un asesino en potencia que buscaba matar”, reaccionó Trump, aún de esmoquin, durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca unas dos horas después de los disparos.

El mandatario evocó el asesinato de Abraham Lincoln en 1865 al señalar que el agresor puede haber estado descontento con su política. Los presidentes “que tienen más impacto” son “contra los que se apunta”, dijo.

También consideró que el agresor era un “lobo solitario” y un “enfermo”.

“Esto no va a disuadirme de ganar la guerra en Irán. No sé si esto tuvo algo que ver, realmente no lo creo, basándome en lo que sabemos”, añadió.

Dirigentes mundiales se declararon el domingo “conmocionados” y expresaron su solidaridad a Trump. Entre ellos, el rey Carlos III, que esta semana hará una visita de Estado a Estados Unidos, se dijo “aliviado” de que el presidente esté sano y salvo.

Las imágenes de las cámaras de seguridad difundidas por Trump en Truth Social muestran a una persona que se precipita a través del arco de detección de metales situado a la entrada del salón donde se celebraba la gala, y a varios miembros de las fuerzas del orden desenfundando sus armas.

Trump dijo que el Washington Hilton no es “un edificio particularmente seguro”, aunque reconoció que el dispositivo de seguridad “era muy seguro”.

Fue frente a este hotel donde el presidente Ronald Reagan resultó herido de bala en 1981 durante un intento de asesinato.

Trump habla del tirador detenido durante cena de corresponsales de la Casa Blanca

“¡Al suelo! ¡Al suelo!”

La gala de la prensa había comenzado hacía poco, según los periodistas de la AFP presentes, cuando se oyó una gran agitación en las puertas del salón.

Al escucharse gritos de “¡Al suelo! ¡Al suelo!”, los comensales se tumbaron inmediatamente o se arrodillaron debajo de las mesas, muchos de ellos levantando sus teléfonos para grabar.

En un video de la AFP, se puede ver a Trump sentado en la mesa de honor, con, entre otros, el vicepresidente, JD Vance, y su portavoz, Karoline Leavitt, mientras resuenan golpes sordos que inicialmente no provocan ninguna reacción. Trump dijo más tarde que pensó que era una bandeja cayendo pero después se dio cuenta de que eran disparos.

Agentes fuertemente armados intervinieron entonces con gran rapidez y evacuaron al presidente hacia la izquierda del estrado. La música ambiental se detuvo, mientras otros agentes parecieron apuntar al público.

Agentes fuertemente armados intervinieron con gran rapidez y evacuaron al presidente. (MANDEL NGAN/AFP)

Trump, que ataca sin tregua a la prensa, asistía por primera vez como presidente a la cena anual de los corresponsales de la Casa Blanca. Aseguró que el evento será reprogramado.

Trump fue blanco de un intento de asesinato durante un mitin electoral en Butler, Pensilvania, en 2024. Unos meses más tarde, otro hombre fue detenido después de que un agente del Servicio Secreto viera el cañón de un fusil asomando entre los arbustos del perímetro del campo de golf de West Palm Beach donde estaba jugando Trump.