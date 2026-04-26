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Intento de ataque en gala de corresponsales en Washington: lo que se sabe del sospechoso

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Por AFP

El hombre armado que intentó irrumpir en una gala de la prensa en Washington a la que asistía Donald Trump parecía apuntar contra altos funcionarios, afirmó el domingo el fiscal general de Estados Unidos, mientras que el presidente calificó al agresor de “asesino en potencia”.








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