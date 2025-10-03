Internacionales

Inversión en IA supera los $1,5 billones pese a rentabilidad casi nula: ¿se repite la burbuja “puntocom”?

Por AFP

Las inversiones astronómicas en inteligencia artificial (IA) siguen llegando: la semana pasada, el gigante de los microchips Nvidia anunció que invertirá 100.000 millones de dólares para ayudar a OpenAI, líder en IA generativa, a construir centros de datos.








