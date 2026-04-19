Irán no tiene previsto asistir a las conversaciones con Estados Unidos en Pakistán

Irán no tiene previsto asistir a las conversaciones en Pakistán con Estados Unidos el lunes, informó la prensa estatal luego de que el presidente Donald Trump ordenara el envío de negociadores a solo días de que expire el alto el fuego en Oriente Medio.

Una bola de fuego se eleva desde el lugar de un ataque israelí que alcanzó un edificio adyacente a la autopista que conduce al aeropuerto internacional de Beirut el 31 de marzo de 2026. (FADEL ITANI/AFP)

Estados Unidos mantiene un bloqueo a los puertos iraníes, un factor de fricción en las negociaciones, y además Trump anunció el domingo que un destructor estadounidense disparó contra un carguero iraní que trató de eludirlo.

La emisora estatal IRIB informó citando fuentes iraníes, que “actualmente no hay planes para participar en la próxima ronda de conversaciones entre Irán y Estados Unidos”.

La agencia estatal IRNA señaló el bloqueo y las “exigencias irrazonables e irreales” de Washington. Afirmó que “en estas circunstancias, no hay una perspectiva clara de negociaciones fructíferas”.

Solo restan tres días para el fin del alto el fuego de dos semanas en la guerra en Oriente Medio, iniciada el 28 de febrero por los ataques de Estados Unidos e Israel contra Irán.

El vicepresidente estadounidense JD Vance, que ya había encabezado la delegación en Islamabad el 11 de abril volverá a estar acompañado por los emisarios Steve Witkoff y Jared Kushner, el yerno de Trump.

Trump afirmó en su plataforma Truth Social que ofrecía a Irán un “acuerdo razonable” y advirtió que, en caso de rechazo, “Estados Unidos destruirá todas las centrales eléctricas y todos los puentes en Irán”.

Con carreteras cerradas, alambradas y barricadas, la capital paquistaní reforzó visiblemente la seguridad el domingo.

Periodistas de la AFP vieron guardias armados y puestos de control cerca del hotel Serena, donde se celebró la última ronda de conversaciones.