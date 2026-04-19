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Irán no tiene previsto asistir a las conversaciones con Estados Unidos en Pakistán

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Por AFP

Irán no tiene previsto asistir a las conversaciones en Pakistán con Estados Unidos el lunes, informó la prensa estatal luego de que el presidente Donald Trump ordenara el envío de negociadores a solo días de que expire el alto el fuego en Oriente Medio.








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