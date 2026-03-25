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Irán rechazó el plan propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra, informa medio estatal

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Por AFP

Irán rechazó este miércoles el plan de 15 puntos propuesto por Estados Unidos para poner fin a la guerra en Oriente Medio, informó un medio estatal después de que Pakistán afirmara haber transmitido el documento a la república islámica.








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