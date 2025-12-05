Internacionales

Javier Milei: Argentina regresa al mercado internacional de deuda; ¿qué significa?

EscucharEscuchar
Por AFP

El gobierno del presidente Javier Milei anunció este viernes el regreso de Argentina al mercado internacional de deuda tras más de siete años, con la emisión de un bono en dólares.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.