Justicia brasileña extiende en dos horas el cierre de las urnas tras denuncia de Lula

Rio de Janeiro, Brasil. Un juez de la corte suprema brasileña prorrogó este domingo por dos horas el cierre de los colegios electorales en todo el país, que decide en un balotaje entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival conservador Flávio Bolsonaro.

Es la última batalla electoral para Lula, que con casi 81 años espera remontar después de perder en primera vuelta ante el hijo del expresidente ultraderechista Jair Bolsonaro. Las últimas encuestas muestran un empate técnico, con una ligera ventaja para el senador.

El mandatario izquierdista denunció a media jornada obstáculos en el sistema de transporte público para ir a votar en Sao Paulo y en algunas ciudades del noreste donde tiene su base electoral, como Salvador de Bahia.

“Nadie puede dejar de votar porque algún empresario sinvergüenza o algún alcalde de mala calaña, bandido, intentó impedir que el pueblo votara”, dijo el mandatario izquierdista frente a su casa en Sao Paulo.

Ante la “gravedad” de los hechos denunciados se extendió la votación en todo Brasil hasta las 19H00 locales (22H00 GMT), ordenó el juez Cristiano Zanin en una decisión consultada por la AFP.

La campaña de Bolsonaro había pedido a su vez la prórroga por dos horas en algunos municipios de Minas Gerais (sureste) y Rio Grande do Sul (sur) debido a “intensas lluvias”.

El mandatario izquierdista denunció a media jornada obstáculos en el sistema de transporte público para ir a votar en Sao Paulo y en algunas ciudades del noreste donde tiene su base electoral, como Salvador de Bahia. (SERGIO LIMA/AFP)

Hora del cambio

El balotaje determinará si Brasil se mantiene como gran reducto de la izquierda en América Latina o si se suma al giro regional hacia la derecha impulsado por Donald Trump.

El presidente estadounidense no ha apoyado hasta ahora al hijo de su aliado y este domingo cuando le preguntaron por la elección brasileña se limitó a decir: “La estamos siguiendo”.

Lula aspira a un cuarto mandato, el segundo consecutivo, y se ha presentado como un baluarte contra una injerencia de Estados Unidos y un protector de la democracia.

Flávio Bolsonaro, de 45 años, promete endurecer la lucha contra la delincuencia, recortar el gasto público y aliviar el costo de vida.

“Estamos en un pozo, la situación está fea, el pueblo casi no puede comer, comprar carne ya ni pensarlo”, dijo a la AFP Tereza Cristina Ramos, una jubilada de 68 años que caminaba con bastón en Rio de Janeiro.

Bolsonaro se ha presentado como más moderado que su padre, que cumple una condena de 27 años bajo arresto domiciliario por un intento de golpe de Estado tras perder las elecciones de 2022.

“Llegó la hora del cambio”, dijo el senador al votar en Rio de Janeiro. “Brasil no aguanta cuatro años más de la manera en que está, la vida de todo el mundo empeoró”.

“Más tiempo”

Tras la primera vuelta, la izquierda se movilizó con multitudinarios mítines bajo el lema “Nunca más Bolsonaro”.

Los manifestantes recordaron la gestión del ultraderechista de la pandemia de covid, que dejó 700.000 muertos, o sus recortes a los programas públicos.

“Brasil necesita más tiempo de Lula, principalmente porque el país está a punto de caer en las garras del fascismo”, dijo a la AFP Maria Fernanda Elisbao, una asistente editorial de 21 años, que votó en mismo colegio que el izquierdista.

Lula, admirado por sus programas sociales que sacaron a millones de personas de la pobreza, regresó al poder tras 12 años en 2022, después de un escándalo de corrupción que lo llevó a prisión.

Su tercer mandato logró una caída de la inflación y el desempleo. Sin embargo, los votantes se quejan del alto costo de la vida y están hartos de la delincuencia.

La campaña estuvo marcada por una intensa batalla en las redes sociales que involucró a Meta, dueña de WhatsApp, Facebook e Instagram.

La campaña de Lula acusó a la empresa estadounidense de favorecer a su rival mediante una “manipulación algorítmica”, algo negado por Meta.

Gane quien gane, Brasil afrontará una dura resaca electoral.

“Si gana la izquierda, se enfrentará a cuatro años con un Congreso hostil”, dominado por los conservadores, afirmó el analista político Thomas Traumann.

“Si gana la extrema derecha, habrá un gobierno de represalias dirigido contra la Corte Suprema”, detestada por la derecha tras condenar a Jair Bolsonaro por el intento de golpe de Estado, agregó.