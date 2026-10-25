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Justicia brasileña extiende en dos horas el cierre de las urnas tras denuncia de Lula

El mandatario izquierdista denunció a media jornada obstáculos en el sistema de transporte público para ir a votar en Sao Paulo y en algunas ciudades del noreste donde tiene su base electoral, como Salvador de Bahia

Por AFP

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Rio de Janeiro, Brasil. Un juez de la corte suprema brasileña prorrogó este domingo por dos horas el cierre de los colegios electorales en todo el país, que decide en un balotaje entre el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y su rival conservador Flávio Bolsonaro.








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