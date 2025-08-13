Internacionales

La cumbre de Alaska: el arriesgado cálculo de Donald Trump frente a Vladimir Putin

En un encuentro histórico y de resultado incierto, Trump se sentará con Putin para tantear una salida a la guerra. Europa contiene la respiración ante el fantasma de un nuevo Yalta.

Por AFP

Se desconoce si la cumbre del viernes entre el presidente ruso Vladimir Putin y Donald Trump en Alaska resolverá la guerra en Ucrania, pero ya se sabe que será histórica y que medirá el talante negociador del que tanto presume el estadounidense.








