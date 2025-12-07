Internacionales

La Fed se prepara para una polémica reunión sobre las tasas de interés

EscucharEscuchar
Por AFP

¿Bajar las tasas de interés o hacer una pausa? La Reserva Federal de Estados Unidos está inusualmente dividida, pero la suerte está echada para los mercados financieros, que esperan el tercer recorte consecutivo del año el miércoles.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
FEDEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.