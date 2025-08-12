Internacionales

La inflación de Estados Unidos se estanca, pero la presión sobre la economía de Costa Rica se acelera

Un análisis profundo revela que, tras el dato general, persisten presiones inflacionarias y una creciente incertidumbre política que impactan directamente las finanzas, el comercio y la inversión en el país.

EscucharEscuchar
Por AFP y Redacción EF

La publicación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de Estados Unidos este martes arrojó un dato que, en la superficie, podría parecer tranquilizador: la inflación interanual se mantuvo en un 2,7% en julio, una cifra idéntica a la registrada en junio. Sin embargo, un análisis más profundo de los datos y del contexto político revela un panorama complejo con implicaciones directas para Costa Rica.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
inflaciónEstados Unidos
AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

Redacción EF

Redacción EF

Los artículos con la firma "Redacción EF" son elaborados por periodistas de nuestro equipo editorial bajo la supervisión de editores de las secciones correspondientes.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.