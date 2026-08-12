Internacionales

La inflación en EE. UU. se modera al 3,4% en julio y alivia la presión sobre la Reserva Federal

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Por AFP

El incremento de los precios al consumo se moderó ligeramente en julio en Estados Unidos, a 3,4% en 12 meses, según el índice publicado el miércoles por el Departamento de Trabajo.








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