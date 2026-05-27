Internacionales

La Junta de Paz patrocinada por Donald Trump no recibió ni un dólar para reconstruir Gaza

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Por AFP

La denominada Junta de Paz creada por Donald Trump para reconstruir Gaza está sumergida en una maraña de problemas legales y su cuenta bancaria dispone de cero dólares, pese a las millonarias promesas de financiación, refirió a la AFP una fuente cercana al caso.








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