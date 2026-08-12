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La OMS advierte que las reformas de vacunación de Donald Trump en Estados Unidos contradicen décadas de evidencia científica

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Por AFP

La Organización Mundial de la Salud (OMS) advirtió este miércoles que el intento del presidente estadounidense Donald Trump de reformar la política de vacunación infantil en Estados Unidos va en contra de “décadas de evidencia científica”.








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