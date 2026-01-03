La reacción de Rusia tras el anuncio de Estados Unidos de que capturó a Nicolás Maduro en Venezuela

Rusia ha reaccionado con una condena enérgica e inmediata ante la operación militar ejecutada por Estados Unidos en la madrugada de este sábado, que culminó con la captura y extracción del presidente venezolano Nicolás Maduro y su esposa, Cilia Flores, según indicaron representantes del gobierno norteamericano.

El Kremlin calificó el despliegue de fuerzas estadounidenses en Caracas como un acto de “agresión armada” sin justificación legal y advirtió sobre las graves consecuencias de esta escalada para la estabilidad de América Latina.

La respuesta de Moscú, principal aliado extrarregional de Caracas junto a China e Irán, marca el inicio de una tensa disputa diplomática que amenaza con fracturar aún más el delicado equilibrio geopolítico global. Mientras Washington celebra la operación como un triunfo de la justicia contra el “narcoterrorismo”, Rusia denuncia una violación flagrante del derecho internacional y la soberanía de los Estados.

“Hostilidad ideológica sobre pragmatismo”

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia emitió un comunicado oficial pocas horas después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, confirmara la operación a través de su red social Truth Social. En el texto, la diplomacia rusa lamentó que Washington haya optado por la fuerza militar en lugar de los canales diplomáticos.

“Esta mañana Estados Unidos cometió un acto de agresión armada contra Venezuela. Esto es profundamente preocupante y condenable. La hostilidad ideológica triunfó sobre el pragmatismo de negocios y la voluntad de construir relaciones basadas en la confianza”, señaló la Cancillería rusa en su declaración oficial.

Moscú rechazó categóricamente los argumentos presentados por la Casa Blanca para justificar el ataque, que incluyó bombardeos estratégicos en Fuerte Tiuna y la base aérea de La Carlota. Para el gobierno de Vladimir Putin, la operación no responde a una necesidad de seguridad nacional de los Estados Unidos, sino a una injerencia destructiva destinada a cambiar el régimen por la fuerza.

Konstantin Kosachev, vicepresidente del Consejo de la Federación (Senado ruso), fue una de las primeras voces de alto nivel en pronunciarse, anticipando un aislamiento diplomático de Estados Unidos por parte del Sur Global.

“Sin duda, Venezuela no ha representado ninguna amenaza para los Estados Unidos... Por lo tanto, la operación militar actual no tiene base sustantiva. Estoy seguro de que la mayoría global se distanciará decisivamente del ataque a Venezuela y lo condenará”, declaró Kosachev a través de Telegram.

Llamado al Consejo de Seguridad

En un movimiento para llevar el conflicto al terreno multilateral, la misión rusa ante las Naciones Unidas ha respaldado la solicitud de una reunión urgente del Consejo de Seguridad. El objetivo del Kremlin es someter a escrutinio la legalidad de la incursión de los comandos Delta Force en territorio extranjero sin autorización de un organismo internacional.

La portavoz del Ministerio de Exteriores, María Zajárova, confirmó que Moscú utilizará todas las plataformas diplomáticas para denunciar lo que considera un precedente peligroso. Rusia insiste en que América Latina debe mantenerse como una “zona de paz”, un estatus que, según su visión, ha sido vulnerado por la intervención directa del Pentágono.

“En la situación actual es crucial, sobre todo, evitar una mayor escalada y centrarse en encontrar una salida a través del diálogo. Venezuela debe tener garantizado el derecho a determinar su destino sin injerencias destructivas, y mucho menos militares, desde el exterior”, agregó el Ministerio en su comunicado.

El contexto de la operación

La reacción rusa surge tras una madrugada de caos en Caracas. Según confirmó el senador estadounidense Mike Lee y reportes de la cadena CBS, la operación fue ejecutada por fuerzas especiales de élite y coincidió con el aniversario 35 de la captura del dictador panameño Manuel Noriega, un simbolismo que no ha pasado desapercibido para los analistas internacionales.

Donald Trump, quien asumió nuevamente la presidencia con una política exterior agresiva hacia los regímenes de izquierda en la región, calificó la misión como “brillante” y dijo que Maduro está siendo trasladado para enfrentar cargos por narcotráfico en tribunales estadounidenses.

“Estados Unidos ha llevado a cabo con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela y su líder, el presidente Nicolás Maduro, quien fue capturado y trasladado en avión junto con su esposa fuera del país”, anunció Trump, elevando la tensión con las potencias rivales que sostienen al chavismo.

Implicaciones para la región y el mercado energético

Para Costa Rica y el resto de Centroamérica, la escalada representa un foco de incertidumbre económica y migratoria. Aunque la Embajada de Rusia en Caracas ha informado que opera con normalidad y mantiene contacto con las autoridades locales —ahora en un estado de conmoción—, el vacío de poder y la posible respuesta de fuerzas leales al chavismo podrían desencadenar una nueva ola de inestabilidad.

Desde la perspectiva financiera, los mercados observan con atención la reacción de los socios energéticos de Venezuela. Rusia, que gestiona activos petroleros clave en la Faja del Orinoco, podría interpretar la captura como una amenaza directa a sus intereses económicos, especialmente tras las declaraciones de Maduro —días antes de su captura— acusando a EE. UU. de querer apoderarse de las reservas de crudo.

El presidente de Colombia, Gustavo Petro, también se ha alineado con la postura crítica, solicitando la intervención de la OEA, mientras que Cuba ha calificado la operación como “terrorismo de Estado”. Sin embargo, es la voz de Moscú —con su capacidad de veto en la ONU y su arsenal nuclear— la que define el peso del contrapeso geopolítico frente a Washington.

Por el momento, el Kremlin ha evitado prometer una respuesta militar directa, enfocándose en la “solidaridad con el pueblo venezolano” y la batalla diplomática. No obstante, la advertencia es clara: para Rusia, la captura de un jefe de Estado en ejercicio mediante una operación comando constituye una ruptura de las reglas de juego internacionales que no quedará sin respuesta en los foros globales.