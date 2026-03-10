Internacionales

La riqueza de Elon Musk se duplica en un año y marca un hito histórico en la lista Forbes

Por AFP

El empresario Elon Musk es por segundo año consecutivo la persona más rica del mundo después de duplicar su patrimonio, que superó los 830.000 millones de dólares, según el ránking anual de la revista Forbes publicado este martes.








Elon Musk
AFP

AFP

