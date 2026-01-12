Internacionales

Las expectativas económicas en Venezuela tras la caída de Nicolás Maduro

Por AFP

“Ojalá mejoren los sueldos. Ya no se puede con esta inflación”, dice la docente Marieta Ochoa de 47 años. Como muchos en Venezuela, confía en que los acuerdos con Estados Unidos “ayuden a mejorar la economía” y se traduzcan en mejores condiciones de vida.








VenezuelaNicolás Maduro
AFP

AFP

