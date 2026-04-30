Internacionales

Libertad de prensa cae a su nivel más bajo en 25 años y enciende alarmas en América Latina

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Por AFP

La libertad de prensa en el mundo cayó a su nivel más bajo desde un cuarto de siglo, advirtió este jueves Reporteros Sin Fronteras (RSF) en su clasificación anual, donde varios países de América Latina se ven impactados por una “espiral de violencia y represión”.








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