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Llegó el aumento a los boletos aéreos: United Airlines anuncia qué pasará por alza de combustibles

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Por AFP

United Airlines ha aumentado sus tarifas entre un 15% y un 20% en su intento de compensar el incremento de los precios de la gasolina y proteger sus ganancias, señalaron directivos el miércoles.








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