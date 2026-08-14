Internacionales

Luigi Mangione se declara culpable por el homicidio del CEO de UnitedHealthcare, el mayor grupo asegurador de salud de Estados Unidos

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Por AFP

Luigi Mangione admitió haber matado a tiros en una calle de Manhattan a Brian Thompson, director ejecutivo de UnitedHealthcare, el mayor grupo asegurador de salud de Estados Unidos, al comparecer este viernes ante una jueza federal.








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