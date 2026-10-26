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Lula reelecto: da Silva vuelca el marcador de la primera ronda y le gana a Bolsonaro en las elecciones presidenciales de Brasil

El Tribunal Superior Electoral de Brasil declaró matemáticamente definida elección, con 99,79% de votos escrutados

Por AFP

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Brasilia, Brasil. El presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, con casi 81 años, fue reelegido este domingo para un inédito cuarto mandato, al derrotar a su rival conservador Flávio Bolsonaro en el mayor país de América Latina.








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