Más de 30 muertos en Filipinas tras potente terremoto

Al menos 31 personas murieron este lunes tras un potente terremoto de magnitud 7,8 que estremeció el sur de Filipinas, donde varios edificios colapsaron y se activaron las alertas por un posible tsunami, indicaron las autoridades.

“Varios edificios colapsaron, algunas casas también colapsaron”, declaró el sargento Robert Dagon, de la policía de Ciudad General Santos. (EDWIN ESPEJO/AFP)

Al menos una decena de personas siguen desaparecidas, mientras que 134 resultaron heridas, según la autoridad de gestión de catástrofes.

Videos subidos en Facebook mostraron un centro comercial desmoronándose en Ciudad General Santos, de 720.000 habitantes, mientras en otro video se ve el derrumbe del edificio de una escuela.

“¡Señor, realmente colapsó! El edificio realmente colapsó”, se escucha gritar a una persona en el video.

Un periodista de la AFP presente en la ciudad observó el lunes por la tarde cómo los equipos de rescate excavaban entre los escombros de una popular cadena de supermercados para recuperar los cuerpos de dos empleados que quedaron sepultados.

“Varios edificios colapsaron, algunas casas también colapsaron”, declaró el sargento Robert Dagon, de la policía de Ciudad General Santos.

El temblor se produjo a las 07H37 (23H37 GMT) y tuvo su epicentro en el mar a 35 kilómetros de profundidad, cerca de la isla sureña de Mindanao, según el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS).

Los terremotos son frecuentes en Filipinas, un extenso archipiélago situado en el “Anillo de Fuego” del Pacífico, de intensa actividad sísmica.

En octubre de 2025, un fuerte sismo sacudió el centro del país y causó 76 muertos.