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Más de 30 muertos en Filipinas tras potente terremoto

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Por AFP

Al menos 31 personas murieron este lunes tras un potente terremoto de magnitud 7,8 que estremeció el sur de Filipinas, donde varios edificios colapsaron y se activaron las alertas por un posible tsunami, indicaron las autoridades.








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