Más de 30 muertos en Filipinas tras potente terremoto

Al menos 31 personas murieron este lunes tras un potente terremoto de magnitud 7,8 que estremeció el sur de Filipinas, donde varios edificios colapsaron y se activaron las alertas por un posible tsunami, indicaron las autoridades.
Al menos 31 personas murieron este lunes tras un potente terremoto de magnitud 7,8 que estremeció el sur de Filipinas, donde varios edificios colapsaron y se activaron las alertas por un posible tsunami, indicaron las autoridades.
En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.