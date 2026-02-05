Internacionales

Melinda French Gates: Bill Gates debe responder por las denuncias sobre su relación con Jeffrey Epstein

Por AFP

El empresario y creador de Microsoft, Bill Gates, manifestó en entrevista transmitida el miércoles en un medio australiano su arrepentimiento por “cada minuto” que pasó con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein, hallado muerto en su celda en 2019, antes de ir a juicio.








AFP

