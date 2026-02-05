Melinda French Gates: Bill Gates debe responder por las denuncias sobre su relación con Jeffrey Epstein

El empresario y creador de Microsoft, Bill Gates, manifestó en entrevista transmitida el miércoles en un medio australiano su arrepentimiento por “cada minuto” que pasó con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein, hallado muerto en su celda en 2019, antes de ir a juicio.

Las declaraciones de Gates ocurren luego de que su exesposa, Melinda French Gates, dijera que el directivo aún tenía preguntas por responder sobre su relación con Epstein tras conocerse un nuevo lote de archivos publicados por el Departamento de Justicia (DOJ) estadounidense.

Los archivos revelados la semana pasada contenían correos electrónicos entre personalidades de alto perfil y Epstein, que a menudo dan cuenta de lazos muy cercanos de amistad, acuerdos de financiación ilegales y fotos privadas.

El empresario y creador de Microsoft, Bill Gates, manifestó en entrevista transmitida el miércoles en un medio australiano su arrepentimiento por “cada minuto” que pasó con el delincuente sexual condenado Jeffrey Epstein, hallado muerto en su celda en 2019, antes de ir a juicio. (House Oversight Democrats/La Nación)

“Cada minuto que pasé con él, lo lamento, y me disculpo”, afirmó Gates en el medio australiano 9News, al referirse a sus encuentros con Epstein.

Entre los archivos se encuentra el borrador de un correo electrónico en el que Epstein alegaba que Gates mantuvo relaciones extramatrimoniales.

El fallecido delincuente sexual escribió también que su relación con el empresario iba desde “ayudar a Bill a conseguir drogas, para lidiar con las consecuencias de tener sexo con chicas rusas, hasta facilitar sus citas ilícitas con mujeres casadas”.

“Ese mensaje nunca fue enviado. (...) Es falso”, respondió Gates. “No sé qué estaba pensando. ¿Intentaba atacarme de alguna manera?”, se preguntó Gates.

En una entrevista a la radio pública estadounidense (NPR), Melinda French Gates afirmó que la nueva divulgación de archivos le trajo “recuerdos de momentos muy dolorosos (...). Sea cuales sean las preguntas que queden (...), son para esas personas e incluso para mi exesposo. Ellos deben responder (...), no yo”.

La pareja se divorció en 2021.

Gates dijo a 9News que conoció a Epstein en 2011 y que cenó con él en varias ocasiones, pero que nunca visitó su isla del Caribe y no tuvo relaciones con mujeres.

“El enfoque siempre fue que él conocía a mucha gente muy rica, y decía que podía lograr que donaran dinero para la salud global. En retrospectiva, eso fue un callejón sin salida”, sostuvo.

La presencia del nombre de alguien en los archivos de Epstein no implica ningún delito, pero los documentos revelaron conexiones con el fallecido financiero y figuras públicas que a menudo han minimizado —o incluso negado— dichos vínculos.