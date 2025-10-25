Internacionales

Melissa se convierte en huracán en el Caribe: vea los efectos indirectos que tendría en Costa Rica

EscucharEscuchar
Por Mathew Chaves y AFP

La temporada de huracanes del Atlántico, que se extiende de junio a noviembre, representa un periodo de vigilancia constante para las naciones del Caribe y Centroamérica. Las cálidas aguas oceánicas actúan como “combustible” para la formación e intensificación de ciclones tropicales.








boton de WhatsApp Group
Únase al canal de El Financiero en WhatsApp
Huracán MelissaCaribeJamaicaCubatemporadas de huracanes
Mathew Chaves

Mathew Chaves

Periodista con experiencia en la cobertura de actualidad nacional y asuntos públicos.

AFP

AFP

Es una agencia de noticias líder y global que brinda cobertura rápida, completa y verificada de la actualidad, así como de los temas que conforman nuestra vida cotidiana. Con una red incomparable de periodistas en 151 países, AFP es también líder mundial en verificación digital.

En beneficio de la transparencia y para evitar distorsiones del debate público por medios informáticos o aprovechando el anonimato, la sección de comentarios está reservada para nuestros suscriptores para comentar sobre el contenido de los artículos, no sobre los autores. El nombre completo y número de cédula del suscriptor aparecerá automáticamente con el comentario.