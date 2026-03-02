Internacionales

México y Argentina: dos rutas opuestas para reformar el mercado laboral

Por Mathew Chaves

Durante la última semana de febrero, los congresos legislativos pertenecientes a México y Argentina aprobaron reformas en sus normativas laborales casi de manera simultánea, marcando hitos de orden jurídico y legislativo. Estas modificaciones abordan los diversos problemas estructurales del empleo formal mediante dos enfoques políticos que resultan opuestos en su filosofía de intervención estatal y en el grado de libertad de contratos de partes.








