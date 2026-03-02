México y Argentina: dos rutas opuestas para reformar el mercado laboral

Durante la última semana de febrero, los congresos legislativos pertenecientes a México y Argentina aprobaron reformas en sus normativas laborales casi de manera simultánea, marcando hitos de orden jurídico y legislativo. Estas modificaciones abordan los diversos problemas estructurales del empleo formal mediante dos enfoques políticos que resultan opuestos en su filosofía de intervención estatal y en el grado de libertad de contratos de partes.

El panorama político sudamericano y norteamericano evidencia de esta forma un cruce ideológico respecto a la manera en que los gobiernos deciden administrar los derechos de los asalariados frente a las necesidades exigidas por el capital corporativo de inversión.

En este escenario de transformación legislativa, los liderazgos políticos de la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, y del mandatario argentino, Javier Milei, se erigen como los motores ejecutivos que impulsaron y moldearon estos modelos regulatorios con visiones contrapuestas.

México y Argentina aprobaron reformas laborales con enfoques regulatorios distintos durante la última semana de febrero. (AFP/El Financiero)

Dos modelos

Por un lado, la administración de Sheinbaum apostó por la ampliación de los derechos y por una mayor intervención regulatoria estatal, buscando la restitución de tiempos de descanso para la clase obrera como fundamento de una etapa económica sujeta a normativas estrictas.

Por el otro extremo, la gestión de Milei priorizó la desregulación del mercado para intentar atraer inversión empresarial nacional y extranjera, enfocándose estrictamente en la disminución de los costos administrativos operativos vinculados con las nuevas contrataciones.

El contraste político y económico proyecta estas dos visiones del trabajo cuando se analizan de manera comparativa y sistemática, demostrando las rutas procedimentales inversas que ambos estados decidieron ejecutar para gestionar sus problemas de empleabilidad.

La Cámara de Diputados avaló la reforma mexicana el 25 de febrero, logrando 469 votos a favor en lo general (como un “primer debate”) y cero votos en contra por parte de las múltiples fracciones.

El Senado de la Nación Argentina procedió a sancionar su Ley de Modernización Laboral durante el viernes 27, con 42 votos afirmativos, 28 en contra y dos abstenciones, tras sobrellevar una sesión parlamentaria de más de 14 horas ininterrumpidas.

Reducción de la jornada mexicana

El cambio central en la legislación de México es la reducción de la jornada laboral, la cual pasará de 48 a 40 horas semanales de manera escalonada, previendo alcanzar su implementación total y definitiva para el año 2030 en todos los estados.

La reforma mexicana establece una reducción progresiva de la jornada semanal hasta alcanzar las 40 horas en 2030. (ALFREDO ESTRELLA/AFP)

Esta reforma constitucional altera una regulación laboral que permaneció intacta en el país desde la promulgación de su carta magna en 1917.

La puesta en marcha iniciará tras un periodo de transición estipulado oficialmente para abarcar el año 2026, funcionando en la práctica de forma exclusiva como una etapa de adecuación operativa para las distintas corporaciones y centros de trabajo en el país.

Se garantiza a través de un mandato constitucional que esta disminución temporal de la jornada no implicará bajo ninguna circunstancia administrativa una reducción en los niveles de sueldos, salarios base o de las prestaciones económicas adquiridas por los trabajadores.

La fase transitoria iniciaría en 2026, año que operará como un periodo de adecuación manteniendo la carga en 48 horas semanales. En 2027, se ejecutará la primera reducción a 46 horas laborables.

El cronograma decreciente continuará su marcha, de manera que en el año 2028 la cuota bajará a 44 horas a la semana, seguido por una nueva restricción en 2029 que obligará a ajustar a 42 horas.

a la semana, seguido por una nueva restricción La consolidación del modelo culminará en 2030, fecha en la cual se alcanzará la meta estatal de 40 horas semanales, finalizando así el periodo escalonado delineado por la presidencia de la república.

La legislación autoriza un tope de 12 horas extras semanales, las cuales podrán distribuirse en tramos de hasta cuatro horas diarias a lo largo de cuatro días como máximo, sujetas al consentimiento voluntario de las partes firmantes del contrato de prestación de servicios.

Dichas horas extraordinarias permitidas dentro del marco normativo tendrán que ser compensadas mediante un pago equivalente a un 100% adicional respecto a la cuota tabular previamente fijada por la corporación empresarial para las jornadas en condiciones ordinarias.

La aplicación de las normativas aprobadas enfrentará barreras importantes en la práctica diaria. El principal problema es la enorme cantidad de personas que trabajan sin un contrato formal, sin seguro médico y fuera del radar de las autoridades.

“Es una justicia a medias porque en México el 55% de los trabajadores están en la informalidad”, advirtió el senador Marko Cortés durante el debate parlamentario, argumentando que la reducción de las horas de trabajo no beneficiará a más de la mitad del país.

Flexibilización en Argentina

El documento ratificado por la rama legislativa en Argentina agrupa 218 artículos que buscan reconfigurar, desde sus raíces, los principios rectores de la antigua Ley de Contrato de Trabajo, un compendio jurídico que se mantenía vigente en el país desde el año 1974.

Una inclusión de la norma es la exclusión legal de la figura de empleado para aquellas colaboraciones referidas a asesorías y oficios, siempre y cuando el prestador emita las facturas comerciales pertinentes y el pago del servicio se bancarice.

El denominado periodo de prueba laboral (lapso temporal donde el patrono tiene facultades de finalizar la relación sin expresión de causa) extiende sus plazos en Argentina para instaurar los seis meses como una norma generalizada dentro del rubro de las contrataciones.

Bajo este esquema legal, las microempresas conformadas por una nómina límite de cinco trabajadores tendrán la autorización de prolongar dicho lapso exploratorio sin la generación de derechos indemnizatorios patrimoniales para el contratado hasta por 12 meses continuos.

La ley aprueba el uso del “banco de horas” como un sistema operativo válido. Esta figura jurídica autoriza a las corporaciones a suprimir la remuneración monetaria del tiempo adicional laborado, canjeándolo por descansos diferidos según las necesidades de la compañía.

Las normativas sobre la extensión de las jornadas diarias laborables en la República Argentina autorizan un tope operativo de hasta 12 horas continuas, eliminando los recargos salariales habituales mediante la reestructuración de los convenios colectivos intersindicales.

Despido, indemnizaciones y nuevo fondo de cese laboral

La base procedimental y financiera fijada por el Estado para computar los pagos de las futuras indemnizaciones originadas por despido, excluirá expresamente el aguinaldo y todos aquellos bonos variables que no tengan un pago mensual.

Un manifestante devuelve una lata de gas lacrimógeno a la policía antidisturbios durante una protesta convocada por sindicalistas contra el debate sobre la reforma laboral que se lleva a cabo en el Congreso Nacional en Buenos Aires el 11 de febrero. (LUIS ROBAYO/AFP)

Con el nuevo marco normativo, los tribunales podrán autorizar a las empresas a pagar las condenas económicas de los juicios laborales en cuotas. La ley establece un plazo máximo de 12 pagos mensuales para las pequeñas empresas, y de seis para las corporaciones grandes.

Esta transformación del aparato productivo aprueba la creación del Fondo de Asistencia Laboral (un mecanismo financiero de capitalización privada) enfocado exclusivamente en proveer liquidez para cubrir económicamente los despidos o las bajas por consenso.

El fondo mencionado se nutrirá con inyecciones financieras provenientes de un porcentaje mensual cobrado directamente al empleador.

Este aporte de las corporaciones será calculado con tasas de hasta un máximo del 3% mensual del total de salarios pagados por la empresa.

Dicho monto impositivo será extraído de manera rigurosa sobre los componentes brutos de la nómina salarial reportada por la empresa.

Los recursos monetarios serán resguardados en una cuenta individual inembargable administrada por entes avalados por el gobierno.

Este sistema convierte el despido en un costo operativo mensual en lugar de una sanción económica directa. Para las pequeñas y medianas empresas (pymes), actúa como un seguro que evita la descapitalización abrupta, garantizando el flujo de caja necesario para sostener las operaciones comerciales.

Milei impulsó que las empresas pagaran un 85% menos de cargas patronales por 4 años al contratar personal. (DANIEL DUARTE/AFP)

La normativa estipula que si el monto acumulado en el fondo no logra cubrir la cifra indemnizatoria exigida para el cese, el empleador mantendrá la obligación irrenunciable de abonar la diferencia restante al trabajador.

En el territorio argentino, la Confederación General del Trabajo dictaminó que mediante la ejecución de este proyecto gubernamental “se pierden muchos derechos adquiridos”, anticipando una intensa batalla de los sindicatos dentro de los juzgados.

El senador argentino, Mariano Recalde, esgrimió ante la opinión pública que “pierden los trabajadores porque el despido está subsidiado”, añadiendo seguidamente su alerta acerca de las consecuencias financieras proyectadas sobre el sistema de administración jubilatoria.

Restricciones al sindicalismo

La reestructuración ejecutada por el despacho presidencial decreta restricciones al principio del derecho de huelga, requiriendo mantener activas las diversas líneas de suministros por medio de un sistema riguroso de coberturas mínimas en establecimientos físicos.

La nueva normativa clasifica a los hospitales, las aduanas y las instituciones de educación como servicios de carácter esencial. Durante cualquier huelga, los sindicatos estarán obligados por ley a garantizar que estas áreas funcionen al 75% de su capacidad.

Esto significa que los paros totales quedan prohibidos en sectores vitales para el país. Si los trabajadores deciden protestar, tres de cada cuatro empleados deberán permanecer en sus puestos para asegurar la atención médica, el comercio exterior y el dictado de clases.