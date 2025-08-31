Internacionales

‘Miedo de ir a dormir’: así son las noches en Gaza tras nuevos bombardeos de Israel

Israel tiene sitiados a los dos millones de habitantes de Gaza desde hace casi dos años. Se calculan al menos 63.459 muertos, mayoritariamente civiles palestinos.

Por AFP

“Tenemos miedo de la noche y de ir a dormir en nuestras carpas”, afirma Iman Rajab, una habitante de Gaza, tras intensos bombardeos israelíes que dejaron el domingo al menos 16 muertos, según la Defensa Civil local.








