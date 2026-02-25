Internacionales

Muere Antonio Tejero, el teniente coronel que marcó el fracaso del golpismo en España el 23-F

Por AFP

Antonio Tejero, el teniente coronel de la Guardia Civil que lideró el golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981 en España, murió a los 93 años, anunció este miércoles el abogado de su familia.








