Muerte de Isak Andic, fundador de las tiendas Mango, da un giro: su hijo pasó de testigo a sospechoso de homicidio

La policía catalana confirmó este viernes a la AFP que la investigación sobre la muerte hace casi un año del fundador del imperio de la moda Mango, Isak Andic, sigue abierta, al día siguiente de que el diario El País informó de que, en un giro del caso, su hijo pasó de testigo a sospechoso.

Andic, de 71 años, que creó de la nada una de las mayores firmas de moda del mundo, con alrededor de 2.800 tiendas, se precipitó al vacío en diciembre del año pasado mientras hacía senderismo con su hijo a las afueras de Barcelona. Su muerte causó gran conmoción en el mundo empresarial.

La policía catalana ha cambiado ahora su investigación de accidente a posible homicidio, una investigación centrada en su hijo Jonathan Andic, informó el diario El País, citando “diversas fuentes al tanto de la instrucción”.

Fuentes de la policía catalana se limitaron a confirmar a la AFP que existe una investigación abierta, y remitieron a la justicia para más información, si bien el caso está bajo secreto de sumario.

Según El País, Jonathan, que era la única persona que acompañaba a su padre en el momento del incidente, fue interrogado en dos ocasiones e incurrió “en contradicciones”, alimentando las sospechas.

De acuerdo al diario, otro testigo, Estefanía Knuth, golfista profesional y pareja de la víctima, explicó a la policía las malas relaciones que tenían padre e hijo.

El diario barcelonés La Vanguardia afirmó que el juez de instrucción cambió formalmente la condición de Jonathan Andic de testigo a sospechoso a finales de septiembre, y que la policía estaba revisando el contenido de su teléfono móvil.

En respuesta a El País, la familia expresó su confianza en que “este proceso terminará lo antes posible y se demostrará la inocencia de Jonathan Andic”.

Isak Andic, nacido en Estambul, era una de las personas más ricas de España, con una fortuna estimada por Forbes en 4.500 millones de dólares.

Andic abrió su primera tienda en Barcelona en 1984. Su marca Mango se expandió rápidamente por toda España y se convirtió en uno de los principales grupos de moda del mundo.

La empresa cuenta con más de 16.400 empleados, según su página web.