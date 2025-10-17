Internacionales

Muerte de Isak Andic, fundador de las tiendas Mango, da un giro: su hijo pasó de testigo a sospechoso de homicidio

Por AFP

La policía catalana confirmó este viernes a la AFP que la investigación sobre la muerte hace casi un año del fundador del imperio de la moda Mango, Isak Andic, sigue abierta, al día siguiente de que el diario El País informó de que, en un giro del caso, su hijo pasó de testigo a sospechoso.








Tiendas mango
AFP

AFP

