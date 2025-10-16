Internacionales

Nestlé anuncia miles de despidos en todo el mundo

Por AFP

El nuevo director general de Nestlé, Philipp Navratil, anunció la eliminación de 16.000 puestos de trabajo durante los próximos dos años al publicar este jueves sus resultados para los primeros nueve meses de 2025.








